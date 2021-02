Mercedes-Benz inicia pré-venda do novo GLA por R$ 325.900

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



08/02/2021 | 09:48



A Mercedes-Benz iniciou as reservas de seu novo SUV, o GLA 200 AMG Line. Agora em sua segunda geração, o modelo foi totalmente renovado, apresentando maiores dimensões externas e internas. O SUV está disponível para reservas em toda a rede de concessionários com preço público sugerido de R$ 325.900.

Essa versão traz os Pacotes AMG para exterior (grade frontal diamante cromada, para-choques e rodas exclusivas AMG de 20 polegadas) e interior (volante, pedais, molduras de acabamento e bancos esportivos).

Completam a lista de equipamentos da versão as duas telas de 10 polegadas no quadro de instrumentos e console central, além do sistema MBUX, o que permite utilizar os comandos via tela touchscreen, touchpads no volante e console central, e por voz.

A versão de lançamento também conta com auxiliares de condução, como o assistente ativo de distância DISTRONIC, assistente de direção, assistente de ponto cego, assistente de manutenção de faixa, assistente de desembarque, assistente de estacionamento PARKTRONIC e câmera de ré, carregador de celular wireless, pacote completo de funções Keyless GO (partida, aberturas e fechamento de portas e porta-malas sem uso da chave), faróis LED High Performance e teto solar panorâmico.

Ficha técnica

GLA 200 AMG Line Cilindros 4 em linha Cilindrada (cm3) 1.332 Potência máxima (cv/rpm) 163/ 5.500 Torque (Nm/rpm) 250 / 1.620 – 4.000 Câmbio 7G-DCT Aceleração 0 – 100 km/h (s) 8,7 Velocidade máxima (km/h) 210 Peso (kg) 1.485 Pneus 235/45 R20 Capacidade do porta malas (L) 435 Tanque de combustível/reserva (L) 43 / 5 Comprimento 4.410 Largura 2.020 Altura 1.611