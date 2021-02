10 curiosidades sobre o Busch Gardens, na Flórida

Redação

Do Rota de Férias



08/02/2021 | 09:48



Quem já foi a Orlando, na Flórida, sabe bem: algumas das principais montanhas-russas do pedaço não ficam lá, mas sim na vizinha Tampa, terra do Busch Gardens. O parque, que pertence ao mesmo grupo do SeaWorld, fica a cerca de 1h30min de carro da terra da magia. Lá, há desde atrações radicais até atividades infantis.

10 curiosidades do Busch Gardens

Entre os parques temáticos da região, o Busch Gardens é um dos mais antigos. Tem mais de 60 anos, mas vive sendo renovado para atrair que gosta de descarregar adrenalina. Dentro dos seus muros, há muita história para contar. Confira 10 curiosidades do centro de diversão de Tampa:

O parque foi fundado pela cervejaria Anheuser Busch, em Tampa, no dia 31 de março de 1959. Por ser uma espécie de jardim tropical com pássaros exóticos e abrigar a coleção particular de animais da família Busch, o centro de lazer recebeu o nome de Busch Gardens. Inicialmente, o parque não cobrava entrada. Os visitantes podiam conhecer uma parte da fábrica, começando pela famosa escada rolante “Stairway to the Stars”, que os levava até o telhado da cervejaria. Também dava para visitar o exótico jardim de pássaros antes de fazer uma degustação de cervejas. A primeira experiência com animais selvagens no Busch Gardens ocorreu em 1965, quando foi inaugurada a atração Serengeti Plain. Trata-se de um habitat que reproduz o ambiente natural de animais africanos como girafas, gazelas, zebras e rinocerontes. Com o passar dos anos, o parque se tornou em um dos maiores zoológicos do país. Para atrair outros perfis de visitantes e reforçar a mensagem de educação ambiental a um maior número de pessoas, o Busch Gardens começou, aos poucos, a apostar na introdução de atrações radicais e modernas, como as montanhas-russas. A Stanley Falls foi a primeira atração de água do parque, inaugurada em 1973. Ela ainda funciona e leva os visitantes para uma queda refrescante de 13 metros de altura. Em 1975, foi inaugurada a montanha-russa Python, uma grande inovação naquela época. Ela foi desativada em 2007, para dar lugar a novas atrações. O local ocupado hoje pelo restaurante Serengeti Overlook Restaurant & Pub abrigava, antigamente, o Old Swiss House. A casa chegou a ser uma das mais famosas de Tampa. As montanhas-russas Scorpion, SheiKra, Cheetah Hunt, Cobra’s Curse e Tigris, bem como a torre de queda Falcon’s Fury, são as atrações mais radicais do parque. Hoje, o Busch Gardens Tampa Bay é o lar de mais de 200 espécies de animais do mundo inteiro, com animais exóticos e espécies ameaçadas de extinção. O local atende emergências no hospital localizado no Animal Care Center. Atualmente, o parque conta com uma área de mais de 121 hectares inspirada no continente africano, com milhares de animais, além de atrações, restaurantes, festivais sazonais, lojas e jogos.

