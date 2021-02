Como Nova York se prepara para renascer depois da pandemia

Redação

Do Rota de Férias



08/02/2021 | 09:48



Antes da pandemia do novo coronavírus, ainda no início de 2020, Nova York vinha se transformando com a inauguração de diversas atrações, entre elas o monumento Vessel, em Hudson Yards, e o novo museu da Estátua da Liberdade.

Agora, muitas novidades estão previstas para o segundo semestre de 2021, quando as obras voltarão a todo o vapor nos principais bairros da Big Apple. Expansões, mirantes, restaurantes e lojas devem sair do forno para que Nova York renasça ainda melhor.

Vídeo: o que vem por aí em Nova York

O NYC and Company, órgão de promoção oficial dos cinco distritos de Nova York (Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island e Manhattan), produziu um vídeo com as inaugurações realizadas na cidade antes da pandemia do covid-19 e o que está previsto para o futuro. Confira:

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Clique neste link para comprar chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro

PLANEJE SUA VIAGEM PARA NOVA YORK

Na hora de planejar a viagem para Nova York, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Reserva de hotéis em Nova York

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Com ele, você pode fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há opções, no Brasil e no mundo, com uma política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis em Nova York.

Passagem aérea para Nova York

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode pesquisar o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também pode criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Clique aqui para reservar e comprar sua passagem para Nova York.

Seguro de viagem em Nova York

Encontre as melhores opções do mercado de seguro de viagem, de acordo com o período e o local que irá visitar, a partir das pesquisas realizadas pelo Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, garantido assim pra você os melhores preços.

Clique aqui para fazer seu seguro de viagem em Nova York.

Chip de telefone e internet para os EUA

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, um chip de internet e telefone é essencial. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece diversos pacotes com 10% de desconto. Use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip de viagem para os EUA.

Fotos e tour virtual

É possível conhecer diversas atrações de Nova York em tours virtuais, como o da casa de ópera Metropolitan, ou nos filmes e séries que inspiram passeios na região. Além disso, vale a pena “viajar ” pelas fotos dos principais pontos turísticos da Big Apple.