Búzios é o destino brasileiro mais promissor para 2021; veja novidades do balneário

O charmoso balneário de Búzios, no Rio de Janeiro, figura entre as cidades favoritas de viajantes brasileiros e estrangeiros. Segundo o site TripAdvisor, o município ocupa a terceira posição no ranking global de destinos turísticos mais promissores para 2021 – atrás apenas de Martinica (no Caribe) e de Panama City Beach (nos Estados Unidos).

Búzios: novidades para 2021



Búzios preparou uma série de novidades para 2021. Na beira da praia, reinam os beach clubes, ótimas pedidas para relaxar, ouvir música, comer, beber e apreciar o visual com segurança. O mais novo é o Aram Búzios, dentro do Clube Aretê, na praia da Marina. O local reúne gastronomia, drinques, música e, em breve, esportes náuticos.

Entre as atividades disponíveis no espaço estão banho de piscina, sauna, kitesurfe, windsurfe e vela. Para repor as energias, é possível degustar as delícias criadas a quatro mãos pelos irmãos Luiz e João Ricardo Yoshida, do Nami Gastrobar.

Já na praia da Ferradura, o Insólito Hotel ganhou o clube de praia Tawa Beach, com menu assinado por Pablo Oazen, vencedor do Master Chef Profissionais 2017. O local, aconchegante por natureza, tem projeto paisagístico e ambientação do arquiteto e artista plástico Hélio Pellegrino. Ali, é possível relaxar em espreguiçadeiras, balanços e lounges.



Na praia Brava, dois velhos conhecidos do público, que conquistam a galera com sofás e almofadões debruçados sobre o mar, seguem firmes: o Rocka, com pratos estrelados do chef Gustavo Rinke, e o Silk Beach Club, que entrou em 2021 repaginado.

As novidades também podem ser observadas na região central da cidade, em plena Rua das Pedras. A clássica creperia Chez Michou ampliou seu território e atravessou a rua. Todas as delícias do cardápio podem ser degustadas no Pátio Michou (antigo Pátio Havana), com o plus da vista incrível da praia do Canto. Além dos crepes e do visual, o local oferece pizzas, sanduíches, drinques e programação musical.

