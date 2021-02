7 restaurantes com estrelas Michelin na Europa

Redação

Do Rota de Férias



08/02/2021 | 09:48



Um dos lados mais divertidos de viajar é experimentar e descobrir os diferentes sabores que cada lugar é capaz de proporcionar por meio da gastronomia. Não à toa, a Regent Seven Seas Cruises, linha de cruzeiros marítimos de luxo, separou uma lista de restaurantes com estrelas Michelin na Europa para visitar em 2021. Confira

Restaurantes com estrelas Michelin

1 – Geranium, em Copenhagen, Dinamarca

Quem for à Escandinávia pode se deliciar em um jantar no único restaurante da Dinamarca com três estrelas Michelin, o Geranium em Copenhagen. Uma combinação de natureza e tecnologia toma conta do menu progressivo preparado pelo chef Rasmus Kofoed.

Em agosto de 2021, o navio Seven Seas Splendor navegará de Londres (Southampton), na Inglaterra, para Copenhagen, na Dinamarca, durante um roteiro de 14 noites. Os hóspedes desfrutarão de longos dias de verão e belas paisagens no Báltico ao visitar 10 portos na Noruega, Suécia, Letônia, Estônia, Rússia e Finlândia, incluindo pernoite na Suécia e na Rússia.

2 – Il Ridotto, em Veneza, Itália

Veneza, na Itália, é o laro do Il Ridotto, um dos cinco restaurantes da “La Serenissima” premiados com estrelas Michelin.

A casa foi inaugurada em 2006 por Gianni Bonaccorsi, e o menu apresenta ingredientes de alta qualidade. O restaurante é pequeno, tem apenas nove mesas, mas é muito elegante. É recomendável fazer reservas com antecedência.

Uma vez no Mediterrâneo, a dica é fazer o roteiro Atenas–Roma, que será realizado em setembro de 2021 a bordo do Seven Seas Voyager. O cruzeiro passará por Grécia, Turquia, Croácia e Itália.

3 – La Vague d’Or, em Saint-Tropez, França

Com três estrelas Michelin, o La Vague d’Or é um dos restaurantes mais badalados do mundo. A casa situada no hotel Cheval Blanc, em St Tropez, na França, é cercada por palmeiras e tem vista para o mar. O chef Arnaud Donckele prepara uma culinária mediterrânea que homenageia a Normandia, onde estão suas raízes.

Com saída de Roma em de agosto de 2021, o navio Seven Seas Mariner chegará a Mônaco após um passeio pelo Mediterrâneo. A viagem contará com paradas em Livorno, na Itália, Toulon, na França, e Ibiza, na Espanha.

4 – Yoshi, em Monte Carlo, Mônaco

Os amantes de sushi e sashimi vão se deliciar no Yoshi. dono de uma estrela Michelin e primeiro restaurante do falecido e mundialmente famoso chef Joël Robuchon a servir pratos japoneses em Monte Carlo, Mônaco.

Com um roteiro entre Barcelona e o famoso principado incrustado na França, o Seven Seas Mariner explorará os destaques do Mediterrâneo ocidental em um cruzeiro de nove noites que será realizado em setembro de 2021. Espanha, França e Itália fazem parte da rota.

Monte Carlo é um dos dez distritos de Mônaco. Conhecida por suas belas praias, cassinos e residentes ricos e famosos, a cidade, embora minúscula, abriga seis restaurantes com estrelas Michelin.

5 – Spondi, em Atenas, Grécia

Atenas, na Grécia, tem três restaurantes com estrelas Michelin, incluindo o Spondi, dono de duas delas. Em 2002, a casa tornou-se a primeira da capital grega a entrar para a seleta publicação. Ali são servidos pratos de inspiração francesa, acompanhados por vinhos gregos, franceses e italianos.

Em outubro de 2021, o navio Seven Seas Splendor partirá de Istambul, via Kusadasi, na Turquia, rumo a cinco ilhas gregas e também Atenas.

6 – Lasarte, em Barcelona, Espanha

A Espanha é famosa por sua comida requintada. Por isso, não é de se admirar que apenas Barcelona conte com 20 restaurantes com uma ou mais estrelas Michelin.

O Lasarte é um deles. Ganhou três estrelas na última edição do guia com seus pratos espanhóis e catalães elaborados pelo chef Martin Berasategui.

Com partida de Veneza, na Itália, em setembro de 2021, o transatlântico Seven Seas Mariner viajará para uma série de portos italianos, bem como destinos na Grécia, Mônaco e França durante 10 noites, desembarcando em Barcelona, na Espanha.

7 – Le Pressoir d’Argent, em Bordeaux, França

Além de vinhos finos, os apreciadores de boa gastronomia que vão a Bordeaux, na França, se deparam com oito restaurantes premiados com estrelas Michelin. Entre eles está o Le Pressoir d’Argent, do chef Gordon Ramsey, que deve seu nome à prensa de lagosta personalizada criada pelo renomado ourives Christofle.

Com duas estrelas Michelin, a casa executa com perfeição a gastronomia da região da Aquitânia. De quebra, tem ótimo serviço.

Em um cruzeiro de dez noites, o Seven Seas Voyager partirá de Londres (Southampton), no Reino Unido, para Barcelona, na Espanha, e explorará portos na França, na Espanha e em Portugal. Um dos destaques da viagem é justamente o pernoite em Bordeaux, conhecida por seus vinhos cabernet sauvignon e merlot.

