5 experiências para conhecer a Turquia sem sair do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



08/02/2021 | 09:48



A Turquia conquista viajantes do mundo inteiro com sua cultura e seus sabores únicos. Cheio de personalidade, o país oferece opções de passeios para todos os tipos de turistas, desde casais que buscam programações românticas até mochileiros que amam aventuras. Quem sonha em conhecer o destino pode adiantar algumas experiências e descobrir atividades e costumes turcos sem sair do Brasil.

Experiências para conhecer a Turquia sem sair do Brasil

1. Banho turco

O hamam, uma das atividades mais tradicionais da Turquia, é mais do que um simples processo de limpeza do corpo. Ele funciona como um ritual de purificação e relaxamento, que remonta aos tempos dos sultões do Império Otomano.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

O banho turco começa em uma sala quente. A pessoa fica em cima de uma mesa de mármore, aquecida por 10 a 15 minutos, transpirando. Depois disso, é realizada a esfoliação, que pode ser feita de forma individual ou por um tellak ou natir, profissionais responsáveis pela limpeza e pela retirada de toda a pele morta. Em seguida, é a hora do relaxamento, no qual são servidas bebidas geladas.

No Brasil, mesmo que não seja comum, é possível encontrar spas que oferecem o serviço. Há opções em cidades como São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Parnaíba (PI).

Clique neste link para comprar chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro

2. Gastronomia

A gastronomia turca é um dos principais atrativos do país, com opções que vão desde as comidinhas de rua até os mais renomados restaurantes. Receitas tradicionais como o kebab e dolma (charutinhos de folha de uva), além dos chás e cafés, são fáceis de serem reproduzidas em casa. No IGTV da @DescubraTurquia é possível acompanhar um passo a passo com a receita do simit, pão turco.

3. Passeio de balão

Uma das atividades mais famosas e requisitadas na Turquia é o tradicional voo de balão pela Capadócia. A experiência começa de madrugada, antes do sol nascer, com os balões subindo aos céus. Quando o dia amanhece, já do alto, é possível avistar o lindo parque Göreme e o céu alaranjado.

No Brasil, são vários os locais que oferecem voos de balão em paisagens deslumbrantes. É possível curtir a experiência em destinos como Boituva (SP), Torres (RS) e Chapada do Araripe (CE).

4. Mesquitas

Istambul é conhecida por ser a cidade das mesquitas, com mais de três mil templos. As mais famosas são a Mesquita Azul e a Santa Sofia, que recebem diariamente turistas vindos de todo o mundo.

No Brasil, os templos são menos numerosos, mas é possível encontrar diversos que permitem visitação turística e, às vezes, até guiada. As opções mais famosas são Imam Ali, em Curitiba (PR), Mesquita de Brasília e Mesquita Muçulmana de Cuiabá (MT).

5. Entretenimento

Para quem gosta de uma boa série, filme ou livro, a Turquia possui uma rica indústria de entretenimento. O filme Milagre na Cela 7, de 2019, por exemplo, ficou famoso no Brasil. Também vale a pena assistir à série Verdades Não Ditas, de 2017, e aos longas O Sonho da Borboleta, de 2013, e Tudo Para Minha Filha, de 2016.

Já para os amantes de literatura, existem alguns autores turcos que têm trabalhos publicados no Brasil. Um dos mais famosos é o vencedor do Nobel de Literatura de 2006, Orhan Pamuk. Algumas de suas obras mais conhecidas são Vida Nova, Outras Cores e Neve. Várias de suas histórias têm Istambul, sua cidade natal, como pano de fundo, sendo uma ótima forma de viajar na imaginação. Outra publicação de destaque é da escritora turca Ayse Kulin, com seu romance O Último Trem Para Istambul, de 2010, publicado pela editora Planeta do Brasil.

COMO NÓS VIAJAMOS

Na hora de planejar a viagem, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Reserva de hotéis

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Isso porque, por meio dele, dá para fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há boas opções, no Brasil e no mundo, com política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Passagem aérea

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode ver de uma só vez o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Seguro viagem com desconto

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro de viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido os melhores preços. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” têm um bônus: 5% de desconto na hora.

Clique aqui para fazer seu seguro de viagem.

Chip viagem internacional

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. É assim que postamos nossos textos e fotos no Instagram quando viajamos. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece pacotes para diversos destinos do mundo. Para ganhar até 10% de desconto, use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.