Dark Sky Alqueva: conheça o melhor lugar para observar estrelas em Portugal

Redação

Do Rota de Férias



08/02/2021 | 09:48



A reserva Dark Sky Alqueva, no Alentejo, é o primeiro destino de astroturismo em Portugal. Perfeito para quem ama observar as estrelas, o local recebeu o título de Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico do Mundo nos World Travel Awards 2020.

Dark Sky Alqueva

Crédito: Divulgação Reserva Dark Sky Alqueva Observação de estrelas em Monsaraz

Crédito: Divulgação - Miguel Claro Observatório Oficial

Crédito: Divulgação - Miguel Claro Céu do Alentejo

Crédito: Divulgação - Miguel Claro Dark Sky Alqueva

Crédito: Divulgação - Miguel Claro Dark Sky Alqueva

Crédito: Divulgação - Miguel Claro Observatório

Crédito: Divulgação Reserva Dark Sky Alqueva Céu noturno em Alqueva

Crédito: Divulgação Reserva Dark Sky Alqueva Céu noturno em Alqueva

Crédito: Divulgação Reserva Dark Sky Alqueva Céu noturno em Alqueva

Crédito: Divulgação Turismo do Alentejo Alqueva

A reserva Dark Sky Alqueva também foi o primeiro Starlight Tourism Destination do mundo, certificação da UNESCO que atesta a sua qualidade para observação de estrelas. Por ser um local com pouquíssima poluição luminosa, o céu noturno da região em torno do lago Alqueva é um convite aos olhos, garantindo uma visibilidade ideal para observar os mistérios do universo, seja a olho nu ou com ajuda de equipamentos específicos.

A reserva integra dez cidades alentejanas e oferece atividades diversas aos viajantes, que incluem observação astronômica com telescópios, trilhas, passeios de canoa e workshops fotográficos noturnos. Aliado à oferta turística, o projeto visa também proteger o céu da região, mantendo a poluição luminosa local próxima de zero.

“As belezas naturais do Alentejo sempre foram um diferencial para o turismo. Mas este prêmio mostra também a qualidade dos projetos e conceitos que desenvolvemos com nosso patrimônio natural, e isso nos deixa extremamente felizes”, comenta Vítor Silva, presidente da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. “Com a Dark Sky Alqueva, criamos um atrativo turístico único no mundo, e o fizemos de forma sustentável e positiva para o meio ambiente, preservando uma grande riqueza da nossa região”, finaliza o executivo.