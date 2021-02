3 passeios para explorar Mônaco a pé

Redação

08/02/2021



Mônaco é um dos menores e mais ricos do mundo. Com apenas 2 km² de território, o principado pode ser percorrido de leste a oeste em apenas 45 minutos. E o melhor de tudo é que não faltam bons itinerários por lá, nos quais dá para apreciar jardins e esculturas, além de ir às compras.

O que fazer em Mônaco a pé

Jardins

Quem gosta de natureza pode visitar a pé os lindos jardins de Mônaco. Entre as opções estão os de Saint Martin, do Cassino, Japonês e e Exotique (temporariamente fechado). Em todos eles há espécies raras e preciosas se misturam flores e plantas de forma harmônica.

Esculturas

Mônaco é um museu ao ar livre. Há muitas esculturas nas regiões de Mônaco-Ville, Fontvieille e Monte-Carlo. Por vontade do Príncipe Rainier III, o principado adquiriu uma rica coleção de obras de arte, que despontam hoje em jardins, ruas e praças. As obras oferecem uma visão da história do principado. Muitas delas são dedicadas a príncipes, personalidades, eventos e lugares monegascos.

Compras

Das antigas ruelas de Monaco-Ville, onde comerciantes oferecem suvenires, às galerias do Metropole Shopping, do luxuoso One Monte-Carlo e do Centro Comercial de Fontvieille, há muito que comprar no principado. O destaque, é claro, são as grifes de luxo com coleções novas e exclusivas de grandes marcas europeias, sobretudo da França.

