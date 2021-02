Cuba promete oferecer vacina de covid-19 aos turistas

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



08/02/2021 | 09:48



“Praia, Caribe, mojitos e vacinas.” Com essa frase de impacto, uma propaganda transmitida pelo canal de TV TeleSUR, controlado pelos governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua, está dando o que falar. Ao longo de 17 segundos, o vídeo estimula turistas a viajar para a ilha caribenha a fim de curtir as férias e, de quebra, se imunizar contra a covid-19. “Tudo em um mesmo lugar. O que acha desta oferta? Você viajaria para Cuba para se vacinar?”, acrescenta o texto.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Vacina para turistas em Cuba

A peça publicitária foi divulgada na esteira de um comunicado da agência estatal cubana Prensa Latina, cujo conteúdo informa que, em breve, o país produzirá 100 milhões de doses de vacina Soberana 2. Segundo o Instituto Finlay, encarregado da produção do imunizante, a terceira fase de testes clínicos começará em 1º de março e contará com a participação de 150 mil voluntários.

“(A Soberana 2) tem capacidade de produzir anticorpos e os fazerem durar. Para induzir uma resposta imune de neutralização viral, no entanto, pode ser necessária a aplicação de três doses”. afirmou Vicente Vérez, diretor del Instituto Finlay, na nota divulgada pela Prensa Latina.

Clique neste link para comprar chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro.

No último senso realizado em 2017, Cuba apontou ter pouco mais de 11 milhões de habitantes. Por conta disso, segundo Vérez, as vacinas poderão ser aplicadas não apenas nos moradores da ilha, mas também em turistas. Há também a expectativa de exportá-la para países como Vietnã, Irã e Venezuela.

Além da Soberana 2. o Instituto Finlay está em fase avançada de aprovação de outras três vacinas: Soberana 1, a Abdala e a Mambisa, segundo a Prensa Latina.

Notícia polêmica

O jornal de oposição ao governo “Diário de Cuba” criticou a propaganda divulgada pela TeleSUR, afirmando que não é possível prometer uma vacina em fase clínica para nativos ou estrangeiros. Além disso, classificou o anúncio como inoportuno, uma vez em que os casos acumulados de covid-19 na ilha estariam crescendo. Cuba acumula, hoje, cerca de 23 mil relatos de infecção, com aproximadamente 200 mortes, segundo dados do Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

O fato é que, caso a Soberana 2 tenha resultado positivo na última fase de testes, um novo e promissor mercado de turismo pode se abrir no Caribe. Enquanto isso não ocorre, porém, quem for a Cuba precisa tomar uma série de medidas de precaução, como fazer exames de PCR e quarentena no hotel por conta própria até receber um diagnóstico negativo.

COMO NÓS VIAJAMOS

Na hora de planejar a viagem, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Reserva de hotéis

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Isso porque, por meio dele, dá para fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há boas opções, no Brasil e no mundo, com política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Passagem aérea

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode ver de uma só vez o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Seguro viagem com desconto

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido os melhores preços. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” têm um bônus: 5% de desconto na hora.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

Chip viagem internacional

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. É assim que postamos nossos textos e fotos no Instagram quando viajamos. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece pacotes para diversos destinos do mundo. Para ganhar até 10% de desconto, use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.