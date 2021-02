Inspire-se com a decoração dos hotéis de Portugal

Redação

A região do Alentejo, em Portugal, conta com diversos hotéis charmosos. Boa parte deles está distribuída em propriedades rurais e construções históricas, que ganham vida com uma decoração autêntica e aconchegante. Por isso, muitos profissionais usam a região como fonte na hora de desenvolver projetos para ambientes internos.

Decoração no Alentejo

Confira detalhes a respeito da decoração de quatro hotéis no Alentejo que podem ser aplicados em sua casa:

Quinta da Comporta

Com um projeto assinado por Miguel Câncio Martins, o visual da Quinta da Comporta traz a essência de um dos principais destinos de praia da região. Os elementose fazem alusão a uma cabana de praia, como vime, madeira e palha.

Um componente inspirador bastante simples de utilizar em casa é a paleta de cores neutra, com branco, preto e cinza. Além disso, a hospedagem também usa muitas plantas em seus cômodos, o que garante um pouco de vida e cor natural.

Santiago Cooking and Nature

A cerca de 50 km de Comporta está Santiago do Cacém, o Santiago Cooking and Nature tem uma decoração moderna e aconchegante. Seus quartos recorrem a uma cor temática usada em poucos elementos, enquanto os demais itens apostam em cores neutras, principalmente com tons claros de marrom e branco.

Para quem não é decorador e tem dificuldade de combinar cores, esse é um caminho que costuma trazer resultados harmônicos.

São Lourenço do Barrocal

Situada nos arredores de Reguengos de Monsaraz, no interior do Alentejo, esta propriedade bicentenária foi restaurada pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura. O projeto recebeu um Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2018 e foi elogiado por mostrar a relação essencial entre arquitetura, tempo e lugar.

Uma das principais característica são os ambientes que abusam dos tons pastéis, muito valorizados em locais feitos para o descanso.

Torre de Palma Wine Hotel

Este empreendimento cinco estrelas situado em Monforte, no Alentejo, tem arquitetura assinada por João Mendes Ribeiro. O projeto foi criado para harmonizar os espaços com soluções modernas e funcionais. A decoradora Rosarinho Gabriel, por sua vez, deu vida a 19 quartos temáticos que unem o tradicional e o contemporâneo.

Cada um deles tem suas características, mas diversos cômodos usam o contraste de cores para criar ambientes marcantes e causar mais impacto. Há muito branco e preto ou outra cor em tom extremamente vivo – como laranja, vermelho e azul-escuro.

Outro detalhe é que Rosarinho Gabriel fez um trabalho de recuperação com algumas peças de família. Uma das técnicas mais populares nesse sentido é a pátina em madeira, que dá um aspecto rústico e único, permitindo também o uso de alguma cor sem perder o aspecto característico da madeira.