BB Seguridade tem lucro líquido ajustado de R$ 916,6 mi no 4º tri (-19% em 1 ano)

08/02/2021 | 08:38



A BB Seguridade, holding de seguros do Banco do Brasil, registrou lucro líquido ajustado de R$ 916,619 milhões no quarto e último trimestre do ano passado, cifra 19,1% menor que a registrada em igual período de 2019. Em relação aos três meses anteriores, foi identificada retração de 16,4%.

A queda do resultado trimestral foi influenciada, conforme explica a BB Seguridade no relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, pelo resultado financeiro, que atingiu R$ 1,327 milhão nos três meses finais de 2020, recuo de 97,4% em comparação a igual período de 2019 e de 81% ante o trimestre anterior.

Com os números, a holding terminou o ano passado com lucro líquido ajustado de R$ 3,877 bilhões, baixa de 10% em relação ao ano anterior.

Por outro lado, a BB Seguridade destaca que o resultado operacional não decorrente de juros das empresas do grupo foi positivo. De setembro dezembro, foi visto crescimento de 7% em relação a igual período de 2019.

A expectativa para 2021 é seguir em alta, segundo as projeções do guidance publicadas nesta segunda-feira pela holding, após ter suspenso as estimativas em 2020 em razão das incertezas geradas pela pandemia. Para este ano, a previsão é que haja alta de 8% a 13% para o resultado operacional não decorrente de juros, em conta que exclui a holding.

Também é esperado aumento de 7% a 12% para os prêmios emitidos pela Brasilseg e de 4% a 7% para as reservas de previdência (PGBL e VGBL) da Brasilprev.