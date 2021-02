Aulas presenciais retornam nas escolas estaduais de São Caetano

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



08/02/2021 | 08:33



Apesar da greve anunciada pelos professores das escolas estaduais na última sexta-feira, o retorno as aulas presenciais de forma híbrida em São Caetano, única cidade do Grande ABC a permitir o início das aulas nesta segunda-feira (8), aconteceu da forma prevista.

Na escola estadual Idalina Macedo, no Bairro Barcelona, os portões foram abertos às 8h e o ingresso dos alunos na unidade escolar foi realizado cumprindo os protocolos de segurança, como medição de temperatura e uso de máscara obrigatória.

A direção da escola não quis conversar com a equipe do Diário, mas de acordo com alguns pais que acompanharam os filhos até o local, estão autorizados apenas 10 alunos por sala em esquema de revezamento semanal e jornada reduzida das 8h às 11h20.

