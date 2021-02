Suposta affair de Luan Santana é modelo e já trabalhou na Itália

08/02/2021 | 08:10



Luan Santana não esconde mais que está seguindo em frente após o fim do noivado com Jade Magalhães.

Na noite do último sábado, dia, 6, o cantor foi clicado de mãos dada com uma moça e as fotos logo viralizaram na internet.

Segundo Leo Dias, a beldade é a modelo Izabela Cunha, que mantém um perfil discreto nas redes sociais. A moça mantém o perfil trancado no Instagram, deixando claro o low profile. Ela mantém poucos seguidores e fotos publicadas na rede social.

Os dois foram clicados em um shopping em São Paulo e, de acordo com o colunista, Luan teria explicado que Izabela é tímida e não queria posar com ele.

Leo Dias ainda revelou que atualmente ela trabalha no Brasil, mas já realizou trabalhos fotográficos na Itália.

Será que Luan irá apresentá-la em breve?