08/02/2021 | 07:40



Após dois meses seguidos de aumentos, as reservas internacionais da China diminuíram em janeiro, segundo dados publicados no fim de semana pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês. No fim de janeiro, as reservas da segunda maior economia do mundo totalizavam US$ 3,211 trilhões, representando queda de US$ 5,9 bilhões em relação a dezembro. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam recuo de US$ 2 bilhões nas reservas do mês passado. Em dezembro, houve ganho de US$ 38,03 bilhões. Ao longo de janeiro, o yuan se valorizou 1,2% frente ao dólar, após um acréscimo de 0,65% em dezembro, segundo a provedora de dados Wind. Fonte: Dow Jones Newswires.