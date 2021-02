08/02/2021 | 07:15



A montadora sul-coreana Hyundai Motor e sua afiliada Kia Motors negaram que estivessem em negociações com a Apple para desenvolver carros autônomos, levando a Bolsa de Seul a fechar em baixa nesta segunda-feira, 8. A ação da Hyundai teve queda de 6,21% hoje, enquanto a da Kia despencou 14,98%. O índice acionário sul-coreano Kospi caiu 0,94%, encerrando o pregão em Seul aos 3.091,24 pontos. Na semana passada, relatos sobre uma possível parceria com a Apple haviam impulsionado os papéis da Hyundai e da Kia na bolsa sul-coreana. (Com informações da Dow Jones Newswires).