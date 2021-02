GCM de Santo André prende criminoso depois de acidente

Do Diário do Grande ABC



08/02/2021 | 07:00



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André realizou abordagem de acidente de trânsito seguida de prisão no cruzamento da Avenida dos Estados com a Avenida da Paz, no bairro Utinga, ontem.

Dois guardas-municipais avistaram um veículo desgovernado batendo na mureta de proteção de uma empresa e retornando à pista. Os agentes se aproximaram, constataram que havia apenas uma pessoa no veículo e pediram de imediato equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além de apoio do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego).

Ao conseguir retirar o motorista do veículo foi encontrada uma arma de fogo, calibre 38, na cintura do homem, que não mostrou documentação do armamento. Após pesquisa de situação criminal e veicular, os guardas verificaram que o carro estava em ordem, mas que o indivíduo já possuía passagem criminal por homicídio, estando em liberdade condicional.

Os fatos foram levados ao conhecimento da autoridade de plantão do 2º DP (Distrito Policial) na Vila São Pedro, que solicitou perícia pelo local e ratificou a prisão do homem.