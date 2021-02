Sinalização de trânsito causa polêmica entre vizinhos no bairro Barcelona

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



08/02/2021



Moradores da Rua Felippo Roveri, no bairro Barcelona, em São Caetano, estranharam faixas horizontais, pintadas em amarelo, junto de uma placa com o aviso de proibido estacionar, terem sido colocadas em único ponto da via. As sinalizações estão em frente ao número 50, em guia alta e mede aproximadamente 2,85 metros.

Um dos moradores da via disse que era comum automóveis ficarem estacionados no local e atrapalharem a saída de carros. “É uma rua residencial, tranquila. E fizeram uma faixa exclusivamente para esse lugar? Para mim, parece haver indícios de favorecimento ao morador, pois conseguiu faixa exclusiva em uma rua sem comércio algum”, comentou.

O morador argumenta que, inicialmente, a Prefeitura pintou faixa maior, até a guia rebaixada do vizinho do imóvel, porém, sem sinalização vertical. “A sinalização horizontal foi refeita em seguida (sendo reduzida)”, contou.

Consultor na área de mobilidade urbana e engenharia de tráfego, Luiz Vicente Figueira de Mello Filho explicou que quando se faz qualquer alteração em uma via, precisa, na verdade, que faça continuamente na rua toda, no bairro inteiro, nas principais avenidas, em todos os pontos e não que seja algo pontual.

“Deixa de ser uma solução coletiva, pois temos de pensar no coletivo quando estamos falando da engenharia de tráfego. Esse é o ponto principal. E quando você atua favorecendo apenas uma família, por exemplo, você acaba não colaborando com todo o restante”, avaliou.

Segundo a Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) de São Caetano, a sinalização foi feita por equipe da pasta, após estudos técnicos e reclamação da moradora do número 50 – que não teve o nome revelado –, que alegou que um vizinho estacionava o carro em local que dificultava a entrada do seu veículo na garagem.

“A reclamação foi feita via Semob, como tem de ser, e foi constatada a confirmação da reclamação, por isso foi feita a faixa dentro da lei de trânsito. A Semob pede, ainda, que reclamações e pedidos devam ser realizados à secretaria diretamente, para que seus técnicos possam verificar a necessidade e possibilidade de ações como essa”, explicou a pasta, em nota.