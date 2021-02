Chelsea supera lanterna Sheffield e vence a 3ª seguida no Inglês

07/02/2021 | 19:34



O técnico Thomas Tuchel parece mesmo ter inspirado os jogadores do Chelsea. Neste domingo, o time londrino faturou sua terceira vitória, em quatro jogos sob o comando do novo treinador, e se aproximou dos primeiros colocados do Campeonato Inglês. Fora de casa, bateu o lanterna Sheffield United por 2 a 1.

O terceiro triunfo seguido na competição deixou o Chelsea na quinta colocação, com 39 pontos, apenas um abaixo do Liverpool, que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Já o Sheffield segue na 20ª e última colocação da tabela, com apenas 11 pontos.

Os visitantes abriram o placar aos 43 minutos de jogo, com gol de Mason Mount e assistência do alemão Timo Werner. A vantagem durou até os 9 minutos da segunda etapa, quando Antonio Rüdiger finalizou contra as próprias redes do Chelsea e empatou para os donos da casa.

Mas, apenas quatro minutos depois, o Chelsea chegou ao gol da vitória. Aaron Ramsdale fez falta em Werner dentro da área e o árbitro confirmou a penalidade. Na cobrança, o brasileiro Jorginho, naturalizado italiano, bateu firme e converteu. Ele já havia balançado as redes na rodada passada.