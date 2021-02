Thais atende o Big Fone se livra do paredão e coloca Juliette, entenda!

07/02/2021 | 18:11



Como foi anunciado anteriormente por Tiago Leifert, a casa do Big Brother Brasil 21 ia pegar bastante fogo com os três toques do Big Fone, mas o que eles não estavam esperando era que teria um integrante até saindo da casa.

Pois é, Lucas Penteado não aguentou a pressão e acabou tomando a decisão de sair! Mas o jogo tem que continuar e anteriormente, Arcrebiano atendeu o primeiro chamado do Big Fone e imunizou Juliette e colocou Thais no paredão.

Já no segundo telefonema, Gilberto antedeu colocou Karol no paredão e imunizou Sarah. Na terceira e última vez, Thais acabou atendendo e podia fazer uma troca entre os imunes com os emparedados e a escolha dela foi sair do paredão, claro, e colocar Juliette no lugar dela.

Sendo assim, o paredão deste domingo, dia 7, já está formado por Karol Conka e Juliette!