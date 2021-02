Obituário - 8 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/02/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Doniria Fazóli Vendrasco, 99. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Martins de Barros Galhardo, 96. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Margarida Maria de Jesus Farjo, 91. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Augusto Sassani, 84. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 5, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bento Ferreira de Moraes, 73. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Leonilda Fioruci, 70. Natural de Manduri (São Paulo). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eunice Gomes da Silva, 69. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Leonardo de Conti, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Marco Antonio de Moraes, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Sônia Maria de Oliveira Ramos, 67. Natural de Alfenas (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Expedito Alves de Carvalho, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Ajudante de cozinha. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Yoshio Hayashi, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Feirante. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Arnaldo Luiz Cestari, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Metalúrgico. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzaneide Almeida Apolinário, 52. Natural de Dom Expedido Lopes (Piauí). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5. Memorial Phoenix.

Severino Vieira Filho, 52. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Manobrista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abmael Martins dos Santos, 35. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Ajudante geral. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Bertha Dellabarba, 89. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

José Neri, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São Paulo, Capital.

Dorotea Correia da Silva, 82. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Memorial Phoenix.

Nelson Maria da Silva, 82. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

José de Souza Lima, 81. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Adilson Cabrerizo, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Miramar, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Mario Suzuki, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Manoel Bernardes da Silva, 76. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Antonio Hiroshi Nakamura, 70. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

João Fortunato Filho, 68. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Phoenix.

Aparecida de Jesus Carnaval, 65. Natural de São Bernardo. Residia no Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

David Gutierrez Romos, 64. Natural das Ilhas Canárias, Espanha. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Ricardo Aparecido CAreli Junior, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Rudge Ramos. Barbeiro. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Damásio Ático Sampaio Feliciano, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elon Santana Silva, 80. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Bartels Lana, 72. Natural de São Caetano. Residia em São Paulo, Capital. Dia 3, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

M A U Á

Jorge Maria Pereira, 80. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.