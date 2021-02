Vaza suposto áudio de Boninho falando sobre Lucas Penteado

07/02/2021 | 17:10



Que a manhã deste domingo, dia 7, deu o que falar dentro do Big Brother Brasil 21, já não é novidade para ninguém. Mas o que realmente anda atormentando ainda os internautas, além de é claro a saída de Lucas Penteado, é um suposto áudio vazado de Boninho.

Tudo começou com todos os integrantes da casa mais vigiada do Brasil sendo chamados no confessionário para uma conversa individual com o diretor do programa. E no bate-papo com Projota, Boninho acaba falando neste suposto áudio:

A gente descobriu só depois que ele tava aí, que ele tinha problema com bebida. Ele tá aqui, tá tranquilo, tá outra pessoa. É por isso que ele queria sair. Ele omitiu da gente que ele tinha problema com bebida. Essa festa era a última chance dele se comportar. Ele é um moleque gente fina, mas na hora que bebe vira um monstro.

E ele não parou por aí e continuou interferindo no jogo. O Big Boss então resolveu tranquilizar o rapper e o aconselhou a relaxar e continuar o programa normalmente.

Não jogue fora uma coisa que você colocou aí. A sua vida a gente controla aqui. Relaxa!

Projota, por sua vez, ouviu o que o diretor tinha a dizer e acabou fazendo uma suposta revelação neste bate-papo. O cantor revelou para Boninho que guardava uma faca caso precisasse se proteger de Lucas Penteado.

Eu não preciso passar por isso. Eu ter que esconder uma faca, por medo do que pode acontecer. É muito difícil imaginar como minha família está vendo isso. Eu não preciso passar por isso.

Se este áudio for verdadeiro, será que está acontecendo então uma manipulação por trás de todo o jogo do BBB 21? Eita!