Carol Duarte revela um sonho durante o Altas Horas

07/02/2021 | 16:10



Carol Duarte participou no último sábado, dia 6, do programa Altas Horas e comentou sobre a sua trajetória na televisão e até revelou que assiste muito pouco o seu papel de Ivan/Ivana de A Força do Querer - que está sendo retransmitido na Rede Globo.

Além disso, a atriz em conversa com o Serginho Groismann revelou que um de seus maiores sonhos é desfilar como ritmista e rainha de bateria em alguma escola de samba..

Eu ia me encaixar bem, é um possível sonho. Rainha de bateria também!

A artista ainda contou com a presença de Péricles, Wanessa Camargo e Pablo Vittar no programa, e o pagodeiro até contou que Carol Duarte leva jeito para isso. Já Pabllo Vittar revelou que vai sentir muita falta de sua rotina no carnaval, mas deixou bem claro que o que é mais importante atualmente é estar com saúde e longe das aglomerações.