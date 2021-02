Famosos mandam mensagens de apoio para Lucas Penteado nas redes sociais

07/02/2021 | 16:10



A saída de Lucas Penteado do BBB21 deu o que falar nas redes sociais! Famosos como Neymar Jr., Babu Santana, Kevinho e Dennis DJ usaram o Twitter para demonstrar apoio ao ex-BBB neste domingo, dia 7. Confira os tweets abaixo:

Só espero que você suporte tudo o que está passando. Deus é contigo Lucas, cabeça boa!, escreveu Neymar Jr.

Só quem tá lá dentro sabe como fica a cabeça! Lucas, com certeza você vai ter muitas oportunidades aqui fora de realizar seus sonhos. Boa sorte, irmão!, publicou Babu Santana que participou do BBB 20.

Dennis DJ gravou um áudio para Lucas e postou no Twitter. Na gravação, ele diz:

- Olá, pessoal. Se alguém tiver o contato do Lucas, ou se o próprio Lucas estiver escutando essa mensagem, Lucas, me responde. Lucas, vou te ajudar, eu sei que você tem o sonho de ser MC e estou aqui a disposição para produzir todas as músicas que você tiver vontade. Se você não tiver música, a gente vai arrumar música, a gente vai fazer música. E se tiverem aí também o link da vaquinha do Lucas, para ele ajudar a mamãe dele a comprar a casa, eu também tô aqui, tá? Beijo para todos. Ajudem essa mensagem a chegar no Lucas. Abraço.

Internautas estão promovendo uma vakinha, site de arrecadação de doações, para Lucas. A ideia foi criada por Monique Evelle, que fez uma série de publicações no Twitter sobre o assunto e divulgou a proposta. Monique revelou que a plataforma ficou instável depois de ter mais de um milhão de acessos. O objetivo da campanha é arrecadar um milhão e 500 mil reais para Lucas.