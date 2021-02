Lemann, sobre AB Inbev: depois da pandemia, que nos freou, vamos voltar a crescer

07/02/2021 | 15:57



O empresário Jorge Paulo Lemann, acionista da AB Inbev, mostrou confiança na recuperação da empresa após o choque da covid-19. "Depois da pandemia, que nos freou, vamos voltar a crescer", declarou Lemann neste domingo, 7, em live com empresários. Ele ressaltou que a companhia vive processo de mudanças no conselho, como a substituição do CEO Carlos Brito. "Pessoas mais novas e modernas vão entrar".

Lemann, contudo, fez uma espécie de mea culpa durante o evento virtual e evitou atribuir a perda de mercado da AB Inbev exclusivamente à crise econômica trazida pela covid-19. "Nós ficamos confortáveis na posição em que estávamos. Não tínhamos as pessoas certas e não prestamos atenção ao mundo consumidor que se formava, com mais opções de escolha", reconheceu. "Estamos em fase de adaptação a uma nova realidade. Empresas com muito sucesso tem dificuldades de se adaptar", completou.

O ex-presidente Michel Temer participou da live e elogiou a atuação de Lemann dentro do empresariado brasileiro, que retribuiu o enaltecimento. "Saudades do seu governo. As coisas funcionavam naquela época", declarou o empresário, que hoje mora na Suíça.