Tiago Leifert conversa com Lucas Penteado e comenta: Ele está bem e sorrindo como sempre

07/02/2021 | 15:11



Como você viu, aconteceu no último sábado, dia 6, uma festa no Big Brother Brasil 21 e algumas grandes polêmicas foram acontecendo durante a madrugada que se estendeu até para o começo deste domingo, dia 7.

Lucas Penteado estava sofrendo com muita pressão psicológica dentro do jogo e depois de ter beijado Gilberto, parecia que a casa ficou de vez contra ele. Insatisfeito com tantos questionamentos e pressão, o brother decidiu abandonar o reality show.

A internet ficou enlouquecida com tudo o que estava acontecendo e parece que Tiago Leifert também não teve uma boa noite de sono com tantos acontecimentos no programa. Em um dos Stories compartilhados pelo apresentador durante a madrugada, ele comentou:

Como editar essa festa...

Mas não foi só isso, logo após Lucas Penteado deixar o programa, Tiago voltou para a mesma redes social e revelou que já conversou com o ex-brother e que o ator está bem, apesar de tudo o que passou lá dentro da casa.

Acabei de conversa com Lucas. Ele está bem e sorrindo como sempre. Tenho certeza que vão se abrir muitas oportunidades e que ele sai gigante! O jogo segue. Ao Lucas, meu carinho e a total certeza de que só há coisas boas vindo por aí!

Lembrando que realmente o jogo continuou normalmente e o segundo Big Fone foi atendido por Gilberto. Agora resta esperar pelo terceiro Big Fone que será tocado por volta das 18 horas para movimentar ainda mais o jogo da casa mais vigiada do Brasil.