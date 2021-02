Entenda o que rolou na festa do BBB21 que culminou na saída de Lucas Penteado do reality show

07/02/2021 | 13:10



Lucas Penteado deixou o BBB21 na manhã deste domingo, dia 7, depois de uma festa recheada de confusão e tensão!

A saída do brother foi motivada pelas acusações que ele recebeu ao longo da madrugada após ter beijado Gilberto e assumido ser bissexual durante a festa Holi Festival.

A festa contou com show do grupo de forró Baraões da Pisadinha e tinha tudo para ser uma das mais animadas da noite. No entanto, o clima logo azedou depois do beijo entre Gilberto e Lucas.

Na pista de dança, os dois dançaram juntos e trocaram longos beijos. Lucas acabou revelando para Gil que é bissexual e que gostaria que o envolvimento entre eles não acabasse ali.

Em seguida, Sarah comemorou o beijo e ainda sugeriu um beijo triplo entre eles. O trio se juntou e deu um selinho.

A partir daí, alguns brothers passaram a questionar Lucas, alegando que o beijo teria sido estratégia de jogo e ele estaria tentando se promover, duvidando da sexualidade do rapaz.

- Eu não quero ser palco para a sua performance. Você é falador e falador passa mal. Enquanto você não for fazedor da verdade, eu não vou ser palco para a sua palestra. A minha escuta é muito clara, eu te dei de graça, disparou Lumena.

O ator ficou abalado e tentou esclarecer para Gilberto que o beijo havia sido genuíno.

Irritado com as acusações, Lucas fez as malas e pediu para deixar o reality. Antes de desistir da atração, Gilberto e Juliette tentaram convencê-lo de que ele deveria ficar.

Rodolffo, ao ver a situação na sala da casa, ficou impaciente e pediu que a produção abrisse o confessionário para Lucas ir embora.

Firme de sua decisão, Lucas resolveu deixar o reality e logo em seguida a produção confirmou em um comunicado.

Camilla de Lucas e Nego Di comemoraram a decisão do rival abandonar o programa.

A briga não acabou!

Mas essa não foi a única treta da noite!

Carla Diaz e Karol Conká tiveram uma baita discussão por causa de Arcrebiano! Isso porque, a cantora achava que a atriz estava interessada no brother.

A atriz negou o fato, perguntando para Karol de onde ela havia tirado tal hipótese. A partir daí, Carla resolveu tirar satisfação com os demais participantes questionando quem estava achando a mesma coisa.

No entanto, os confinados afirmaram que a própria Karol havia especulado sobre o interesse de Carla em Bil, o que dava a entender que ela estava com ciúme do rapaz.

As duas, então, acabaram discutindo:

- Foi se fazer de santinha para as meninas. Me tirar de ciumenta. Veio chorar para Projota, foi chorar para as menininhas. Querida, eu também sei me fazer. Dá um tempo, Carla. Ergue sua voz e mostra quem é você, querida. Eu fui verdadeira com você e você se fez, disparou Karol.

Carla ficou sem entender nada e revidou:

- Você é doida, Karol? Karol, você veio me dizer que estavam dizendo que eu estava dando em cima do Bil.

Por fim, Karol deixou o quarto chamando Carla de falsa e mandando ela calar a boca.

Em seguida, a cantora ameaçou deixar o programa, afirmando que não iria se sujeitar a esse tipo de situação.

Quem não gostou nada da história foi Arcrebiano, que não entendeu o ciúmes de Karol e disse que ia indicá-la ao paredão.