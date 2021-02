Ibrahimovic marca 500º gol por clubes, Milan goleia lanterna e retoma liderança

07/02/2021 | 12:59



Com show de Zlatan Ibrahimovic, que marcou o gol de número 500 de sua carreira em clubes, o Milan goleou o lanterna Crotone por 4 a 0 neste domingo e recuperou a liderança do Campeonato Italiano, perdida anteriormente para a Inter de Milão. O atacante sueco marcou duas vezes e foi o grande nome do confronto.

Ibrahimovic marcou o primeiro e segundo gols do Milan no triunfo conquistado com tranquilidade e chegou a 15 na temporada. Ao ir às redes na etapa inicial, o astro alcançou a marca de 500 gols em sua trajetória nos clubes, sem levar em conta a seleção da Suécia, em 826 partidas disputadas.

Considerando todas as competições, são 83 pelo Milan, segundo clube pelo qual mais vezes marcou. O primeiro é o Paris Saint-Germain, pelo qual deixou sua marca 136 vezes. Inter de Milão, Ajax, Juventus e Los Angeles Galaxy são as outras equipes que ele defendeu. Pela seleção sueca, o veterano de 39 anos soma 62 gols.

O primeiro gol foi fruto de uma boa trama. O artilheiro sueco tabelou pela esquerda, invadiu a área e bateu de chapa no alto com extrema categoria, quase sem ângulo, para inaugurar o marcador aos 30 minutos.

Na etapa complementar, Ibrahimovic foi às redes aos 20 minutos. Theo Hernández tocou e recebeu na ponta esquerda, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para a pequena área, onde estava o artilheiro, que só teve o trabalho de cutucar para o gol. Ele ainda tentou marcar o que seria um golaço do meio de campo, mas a bola saiu por cima do travessão.

Aos 24, os anfitriões ampliaram com Rebic. Após cobrança de escanteio de Çanalhoglu, o atacante croata subiu mais do que a zaga adversária e cabeceou com precisão. No minuto seguinte, Rebic reapareceu para marcar mais um e selar o passeio em Milão. Bem colocado, ele aproveitou rebote de chute forte de Ibra.

Com o triunfo, o Milan recuperou a ponta porque foi aos 49 pontos, dois a mais que a Inter de Milão, que voltou para o segundo lugar. O Crotone está afundado na última colocação, com apenas 12 pontos. Juventus e Roma fecham o grupo dos quatro primeiros colocados da liga italiana.

Também neste domingo, Benevento e Sampdoria empataram por 1 a 1 e a Udinese derrotou o Verona por 2 a 0.