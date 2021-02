07/02/2021 | 12:10



O ator Jayme Matarazzo compartilhou no Instagram uma linda foto com a esposa, Luiza Tellechea, e o filho Antonio, que nasceu no dia 5 de fevereiro.

Na legenda da publicação, Jayme escreveu:

É com muita alegria que dividimos com vocês a chegada do nosso príncipe Antonio, que chegou nesse mundo no dia 5 de fevereiro de 2021, às 20 horas, cheio de saúde, cheio de amor e lotando o coração dos papais de amor e afeto. Bem vindo ao mundo meu filho. Seus pais te amam demais.

Vários famosos parabenizaram o casal, inclusive a atriz Bianca Bin, que comentou:

Lindos, parabéns!!!! Saúde!!!!

Fátima Bernardes também deixou uma mensagem na foto: Parabéns! Que foto linda! Que momento lindo!