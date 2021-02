Neymar se recupera e é relacionado pelo PSG para duelo com Olympique de Marselha

07/02/2021 | 10:45



O Paris Saint-Germain divulgou a lista de relacionado para o clássico contra o Olympique de Marselha com o nome de Neymar. O craque brasileiro se recuperou da gastroenterite que o fez ficar fora do último treino no sábado e está à disposição do técnico Mauricio Pochettino para a partida do encerramento da 24ª rodada do Campeonato Francês, disputada neste domingo, às 17h (de Brasília)

Neymar e o elenco do PSG foram recebidos no aeroporto de Paris por vários torcedores, que foram ao local para incentivar os atletas antes do clássico. O duelo será disputado na casa do Marselha, o estádio Vélodrome, no Sul da França.

A expectativa é que o atacante brasileiro seja titular depois de desfalcar o PSG na quarta-feira passada, por suspensão, no triunfo por 3 a 0 sobre o Nîmes, pelo Francês. Os desfalques são Timothée Pembélé e Abdou Diallo, diagnosticados com a covid-19, além de Colin Dagba, Ander Herrera, Keylor Navas e Juan Bernat, todos lesionados.

Se atuar, Neymar vai se reencontrar com o zagueiro espanhol Álvaro González, a quem acusou de racismo após desentendimento em jogo do primeiro turno do Campeonato Francês. Posteriormente, o defensor acabou absolvido pela liga local, por "falta de provas convincentes".

O time parisiense, atual tricampeão nacional, ocupa o terceiro lugar da liga francesa, a quatro pontos atrás do Lyon, que assumiu a liderança ao derrotar o Strasbourg no sábado por 3 a 0. O Lille caiu para o segundo lugar, mas pode recuperar a ponta caso vença o Nantes neste domingo. O Olympique de Marselha é o nono colocado.