Acidente bloqueia pista central da Anchieta no sentido Litoral

07/02/2021 | 09:46



Um acidente envolvendo seis carros bloqueia o trânsito na pista central da via Anchieta, sentido litoral, na altura do km 23, em São Bernardo. Não há informações sobre vítimas. A fila de veículos vai até o km 22, mas a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) indica aos motoristas que circulam pela rodovia um desvio na altura do km 19, que leva os veículos para a pista marginal onde o tráfego flui normalmente.



Nas outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o tráfego continua normal.



O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa nos trechos.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.