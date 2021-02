Chega à Fiocruz ingrediente para produzir 2,8 milhões de doses de vacina

06/02/2021 | 20:19



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos (zona norte do Rio de Janeiro), recebeu às 20h02 deste sábado (6) o primeiro lote do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), princípio ativo necessário para a fabricação da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Fiocruz.

Esse lote tem 88 litros de IFA, armazenados a -55ºC, suficientes para a produção de 2,8 milhões de doses. As primeiras vacinas fabricadas com esse material devem ser entregues ao Ministério da Saúde entre 12 e 15 de março, segundo previsão da Fiocruz.

Esse primeiro lote veio da China em voo que pousou no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), e foi transportado em caminhão frigorífico até a Fiocruz, onde foi recebido pelo ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Até a publicação desta reportagem, o ministro não havia dado declarações - a previsão de sua assessoria de imprensa era de que ele não se pronunciasse.

Outros dois lotes de IFA devem chegar da China ainda em fevereiro, em data ainda não definida. Ao todo, a Fiocruz deve receber em fevereiro IFA suficiente para produzir 15 milhões de doses da vacina.