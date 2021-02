Grande ABC tem maior média diária de mortes desde início da pandemia

Aline Melo

Diário do Grande ABC



06/02/2021



O Grande ABC encerrou a 46ª semana desde o início da pandemia de Covid-19 na região, com a confirmação do primeiro caso, com a maior média diária de mortes. Foram 168 óbitos entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro. Cenário pior só havia sido registrado antes em julho, por duas semanas seguidas, entre os dias 12 e 18 e 19 e 25 de julho.

Na semana entre os dias 10 e 16 de janeiro, a média diária foi de 25 mortes, mas naquela ocasião, a Prefeitura de Mauá havia notificado 31 óbitos que ficaram represados com a troca de gestão. A região chegou hoje ao número de 118.572 casos confirmados da doença e 4.201 vítimas fatais. Ainda aguardam resultados 118.884 exames e 113.898 pessoas já se recuperaram da contaminação pelo novo coronavírus.