Santo André aplica 1.085 vacinas em idosos com 90 anos ou mais

Vanessa Soares e Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/02/2021 | 07:00



Santo André iniciou ontem, no esquema drive-thru, a vacinação contra a Covid em idosos com 90 anos ou mais. Foram montados três postos para atender a demanda. Além do Paço, as doses foram aplicadas no Estádio Bruno Daniel e na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André). Foram aplicados 1.085 imunizantes nas 4.059 pessoas nesta faixa etária que moram na cidade.

Joana Feltrin Facione, 91 anos, moradora do Jardim Bela Vista, foi a primeira munícipe de Santo André a receber a imunização ontem. “Estou feliz da vida. Desejo que muitas outras pessoas recebam também”, afirmou Joana enquanto aguardava pela vacina.

Assistente de parto, Deyse Fabiana Brumatti, 40, também foi ao Paço, no início da tarde, para que sua avó, Zélia Marchiotto Stevanato, 93, fosse imunizada. “Estou muito emocionada. Ela é a primeira da família que toma essa vacina. Passamos o ano de 2020 enclausurados. Foi um ano muito difícil”, conta a neta.

Zélia relata que não sentiu nem dor na hora da tão aguardada ‘picadinha’. “Foi tudo bem, graças a Deus. Estou me sentindo bem e aliviada de ter tomado a vacina. Estou feliz da vida e passando bem. Agora (vamos) rumo aos 100 anos”, comemora.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) acompanhou o início da vacinação e afirmou que aguardava ansioso por este dia. “Já aplicamos quase 20 mil doses da vacina em Santo André (foram 19.454 até ontem), mas hoje (ontem), efetivamente, abrimos a vacinação para a população e é um momento único para nós. Desde março do ano passado que a gente sonha com este dia”, afirmou.

Para garantir a dose o ideal é que o idoso ou um familiar faça o cadastro no link psa.santoandre.br/vacinacovid. Quem não conseguir deve ir a um dos pontos de vacinação, com exceção do Paço, durante a semana para se imunizar. É necessário portar documento de identidade e o comprovante de residência.

Para quem conseguiu se cadastrar, a vacinação prossegue hoje nos três postos, das 8h até as 17h. A expectativa da Prefeitura é conseguir imunizar hoje todas as pessoas com 90 anos ou mais. As vacinas aplicadas fazem parte de lote de 11.770 doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan, que chegaram à central de imunização de Santo André na quarta-feira.

OUTRAS CIDADES

Em São Bernardo, a população com 90 anos ou mais está sendo vacinada em domicílio desde quinta-feira por meio de agendamento das UBSS (Unidades Básicas de Saúde). Em São Caetano a campanha será realizada amanhã, terça e quarta-feira, das 8h às 14h, em frente ao Teatro Paulo Machado de Caravalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria). O cadastro deve ser realizado no site https://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br/.

Em Diadema a vacinação tem início amanhã nas 20 UBSs, das 8h às 17h. Não precisa de pré-cadastro. Mauá começa também amanhã, à domicílio, sem necessidade de cadastro. Em Ribeirão Pires a vacinação será também a partir de amanhã, das 8h às 16h, nas UBSs da cidade e na Câmara. É necessário cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. Rio Grande da Serra não informou.