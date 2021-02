Ainda sem Cazares, Corinthians treina para jogo contra o Athletico-PR

06/02/2021 | 19:20



Ainda sem poder contar com Cazares, o Corinthians treinou na manhã deste sábado, em preparação para o jogo contra o Athletico-PR, quarta-feira que vem, pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida, na Neo Química Arena, é confronto direto na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Motor do time corintiano neste Brasileirão, Cazares comparou ao CT neste sábado, mas fez trabalho somente na parte interna. Ele se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. E tem boas chances de voltar ao time no próximo duelo. Para tanto, o jogador se concentra em sua recuperação nesta sequência sem jogos.

A partir de sexta, o Corinthians iniciou uma série de cinco dias seguidos de treino, algo raro no atual calendário brasileiro, uma vez que volta a jogar somente na quarta. Neste período, a comissão técnica liderada por Vagner Mancini espera recuperar alguns jogadores, como Cazares e Lucas Piton.

O lateral-esquerdo chegou a participar da fase final do coletivo de sexta. E também esteve presente no início da atividade deste sábado. Ele se reabilita de uma operação de hérnia inguinal realizada há quase um mês. Ainda não há previsão certa para o retorno do jogador às partidas.

Piton e aqueles que foram titulares na vitória sobre o Ceará, na quarta, fizeram um treino de movimentação das linhas nesta manhã. Na sequência, o treinador dividiu os jogadores em dois times de cinco jogadores em um trabalho em espaço reduzido. O grupo volta ao treino na manhã deste domingo.

A "semana" livre para treinar é importante para Mancini porque, na retomada dos jogos, o Corinthians terá uma "maratona" pela frente, com seus últimos cinco confrontos no Brasileirão 2020.

A série de jogos mais dura será logo na semana que vem, com três jogos em apenas oito dias. Após o duelo contra o Athletico-PR, o Corinthians enfrentará o Flamengo, vice-líder do campeonato, no dia 14. Três dias depois, fará o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 33ª rodada.

Os dois últimos jogos será contra Vasco, no dia 21, e contra o líder Internacional, no dia 25, pela rodada final. Curiosamente, o time paulista enfrentará os dois primeiros colocados da tabela nesta "maratona", se tornando o fiel da balança na briga pelo título.