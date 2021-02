Carla Diaz ganha prova e se torna o anjo da semana no BBB 21

06/02/2021 | 16:10



Como de costume, o final de semana é feito para dar uma balançada no jogo do BBB 21. E neste sábado, dia 6, aconteceu a prova do anjo em que apenas oito dos brothers puderam participar, entre eles: Arcrebiano, Carla Diaz, Karol Conka, Juliette, Lucas, Projota, Pocah e Fiuk.

A prova não era nenhum bicho de sete cabeças e exigia apenas dos participantes sorteados de andar e um tabuleiro. A medida em que eles andavam, eles acumulam alguns prêmios e o vencedor levava o título de anjo da semana e dividia o castigo do monstro para outros dois participantes.

Carla Diaz acabou levando a melhor e se consagrou como anjo, mas quem você acha que ela vai imunizar? Lembrando que a atriz ainda colocou nas costas de Gilberto e Lucas o castigo do monstro. Será que vai dar confusão?