06/02/2021 | 16:11



Como você viu aqui, Neymar Jr. completou os seus 29 anos de idade na última sexta-feira, dia 5, e segundo informações publicadas no jornal Extra, ele não pôde estar presente no treino da manhã seguinte do Paris Saint-Germain.

Mas parece que o craque não estava fazendo corpo mole e nem de ressaca da festinha porque de acordo com o jornal ele não foi treinar pelo clube porque estava com uma gastroenterite.

Segundo o site oficial do time de futebol, o brasileiro será examinado nas próximas horas para saber se tem boas condições para jogar a partida do próximo domingo, dia 7, contra o Olympique de Marselha. Estamos torcendo para que ele melhore logo!