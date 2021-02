Após Big Fone tocar, BBB21 tem madrugada de revolta de Caio e Rodolffo com Lucas, combinação de votos e choro

06/02/2021 | 15:10



Na última sexta-feira, dia 5, os participantes do BBB21 foram surpreendidos quando o Big Fone tocou, Arcrebiano atendeu, imunizou Juliette e e mandou Thais para o paredão. Na madrugada deste sábado, dia 6, o clima ficou tenso entre os participantes.

Caio e Rodolffo reclamaram sobre alguns barulhos que Lucas estava fazendo no quarto Cordel, em véspera de prova. Caio disse, em conversa com Karol Conká, Nego Di e Projota:

- Mais uma vez. É sempre antes de prova. A prova do líder foi a mesma confusão lá no quarto. Eu peguei e falei no quarto: Poxa, Lucas. É prova amanhã. Aí passou, eu falei, ele continuou... Já eleva a gente no auge no estresse. Ontem quietinho. Agora hoje de novo. Ele levantou e eu falei, passou 10 segundos e: Pereperepere. Depois, o Rodolffo fez shiu, passou cinco minutos e: Pereperepere. E o Rodolffo falou: Mano, vocês querem conversar? Vai lá fora. Tá cansativo e chato.

Caio, que até chorou de saudades da família em determinado momento, ainda disse que Lucas sabe que tem menor chance de fazer as provas do programa:

- Ele tá desesperado porque sabe que não vai para as provas, que o povo vai pôr ele e vai fazer o escarcéu para tirar alguém do sério. Olha como eu estou.

Além disso, Nego Di revelou para Thais que Juliette foi imunizada como parte do plano para colocar Lucas no paredão. O brother contou:

- O plano que a gente tinha era de botar o Lucas [no paredão] pelo líder e imunizar a Juliette. Ninguém quer estar no paredão, ninguém quer sair. Mas se ele tá forte, eu não consigo entender. Se ele tá forte as pessoas não tão tendo a percepção que tá difícil viver aqui com ele.

Neste sábado, dia 6, no Twitter, os internautas comentaram sobre a relação de Thais com Lucas e criticaram a sister