Ex-Athletico, atacante Morro García é encontrado morto em casa, na Argentina

06/02/2021 | 15:00



O atacante uruguaio Santiago "Morro" García, do clube argentino Godoy Cruz, foi encontrado morto em sua casa, em Mendoza, região oeste da Argentina. A princípio, a polícia local trata o caso como suicídio.

De acordo com o jornal El Sol, o atacante de 30 anos foi encontrado em sua casa com uma arma ao lado e um tiro na cabeça. O clube de Mendoza confirmou a morte, afirmou ao jornal que todos estão aflitos neste momento e pediu respeito ao caso. Autoridades dizem que o jogador passava por tratamento psiquiátrico.

Morro García estava em isolamento desde o dia 22 de janeiro, após testar positivo para a covid-19. O uruguaio estava no Godoy Cruz desde 2016, tornando-se o maior artilheiro da equipe no Campeonato Argentino ao anotar 51 gols em 119 jogos.

O clube de Mendoza também enviou uma mensagem pelas redes sociais: "Hoje é sua vez de ser eterno e infinito para todos nós". Em 2019, o jogador fez dois gols pelo Godoy Cruz sobre o Palmeiras, no empate por 2 a 2 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O atacante começou sua carreira no Nacional, de Montevidéu. Em 2011, se transferiu para o Athletico-PR, sendo uma das maiores contratações do clube. No Brasil, não teve bom desempenho, marcou apenas dois gols em 18 jogos, partindo para o futebol turco e, mais tarde, retornando ao Uruguai.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, usou suas redes sociais para enviar suas condolências aos familiares e se manifestar sobre o ocorrido: "Obrigado, Morro, por deixar sua marca no futebol sul-americano".