06/02/2021 | 13:11



Eita! Grazi Massafera e a filha, Sofia, foram vistas correndo em um shopping no Rio de Janeiro na última sexta-feira, dia 5. Mãe e filha foram clicadas se divertindo enquanto curtiam noite de compras.

Usando máscaras de proteção no rosto, Grazi e Sofia foram vistas lado a lado após deixarem loja do local.

Grazi apostou em um look despojado para o passeio com a filha, após voltar de Fernando de Noronha, onde curtiu com o namorado Caio Castro.

As duas ainda foram vistas escolhendo alguns produtos em uma loja de acessórios. Será que fugiam dos paparazzi?