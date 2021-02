Do dgabc.com.br



06/02/2021 | 11:48



O motorista que segue no sentido Litoral na manhã deste sábado (6) enfrenta tráfego congestionado na rodovia dos Imigrantes, do km 43 ao km 53, por excesso de veículos.



As outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) têm tráfego normal.



O tempo está bom e a visibilidade é boa nos trechos.



O SAI está em Operação Descida (7x3). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas norte e sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.