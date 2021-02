Santo André inicia vacinação de idosos acima dos 90 anos

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



06/02/2021 | 10:45



A idosa Joana Feltrin Facione, 91 anos, moradora do Jardim Bela Vista, foi a primeira munícipe de Santo André a receber a vacina contra a Covid-19 na manhã deste sábado, no Drive-thru montado no estacionamento do Paço Municipal para atender os munícipes acima de 90 anos que se cadastraram para serem imunizados a partir de hoje. "Estou feliz da vida. Desejo que muitas outras pessoas recebam também", declarou Joana enquanto aguardava para ser vacinada.

Seguindo a fila, Flávio Vertenatte, 90 anos, também morador do Jardim Bela Vista, compareceu ao local de vacinação sozinho, dirigindo o próprio carro. Sua única preocupação era com a segunda dose do imunizante. "Quando eu volto para receber a próxima dose?", questionou.

Acompanhando o início da vacinação, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) afirmou que aguardava ansioso por esse dia. "Já aplicamos quase 20 mil doses da vacina em Santo André, mas hoje efetivamente abrimos a vacinação para a população e é um momento único para nós. Desde março do ano passado que a gente sonha com esse dia", afirmou.

A vacinação para maiores de 90 anos foi antecipada na cidade e a expectativa da Prefeitura é de que cerca de 4 mil munícipes nessa faixa etária recebam a primeira dose do imunizante entre hoje e a amanhã nos quatro postos de vacinação (três no sistema drive-thru - Paço Municipal, Bruno Daniel e Craisa - e um pessoalmente - no Centro de enfrentamento à Covid, no Centro) montados para este fim. Outros 900 idosos acamados também estão sendo vacinados desde a última quinta-feira no sistema de visita domiciliar. As pessoas nesta faixa etária que não conseguiram realizar cadastramento prévio também podem comparecer aos locais de vacinação com documento e comprovante de residência e serão atendidos. "Queremos finalizar esse grupo importante da nossa cidade para continuar imunizando a nossa gente", garantiu o prefeito.

Além disso, profissionais de saúde da rede privada também serão imunizados ao longo da próxima semana. Cerca de 13 mil pessoas realizaram cadastro prévio e devem ser vacinados até sexta-feira (12).