No Rio de Janeiro, Fernanda Montenegro e Lima Duarte são vacinados contra a Covid-19

06/02/2021 | 10:10



A atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos de idade, mostrou que tomou a vacina contra a Covid-19 em um posto de saúde no Rio de Janeiro no dia 5 de fevereiro. A atriz, que faz parte do grupo prioritário de idosos que estão sendo vacinados atualmente, compartilhou o momento em seu Instagram e comemorou:

Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis, ao SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde da prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos., escreveu na legenda da postagem.

Lima Duarte também já foi vacinado! O ator, também de 91 anos de idade, publicou foto recebendo a vacina em um drive-thru do Rio de Janeiro.

Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses. Mas a ciência venceu! Estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de um recomeço e de dias melhores. E que essa esperança possa ser para todos, refletiu ele.