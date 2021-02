Mais vacinas, já

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 23:59



Dezoito dias depois que Luzia Quitéria de Jesus da Silva, faxineira no hospital de campanha do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, tornou-se a primeira pessoa a ser imunizada contra a Covid-19 no Grande ABC, São Caetano é a cidade, entre as sete da região, com a maior cobertura vacinal. Estão protegidos contra o novo coronavírus 3,9% da população. Convenha-se que o número é baixíssimo. Ainda falta muito caminho a ser percorrido para que a pandemia seja vencida. Para isso, torna-se necessário aumentar significativamente a oferta de doses aos municípios.

As secretarias de Saúde das sete cidades garantem ter condições de atender a eventual repasse maior de imunizantes, acelerando o processo de proteção dos moradores do Grande ABC. Por enquanto, a região recebe doses das duas vacinas aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e a Astrazeneca, fruto dos estudos da Universidade Oxford, da Inglaterra.

Há forte expectativa para a concessão da licença ao imunizante desenvolvido na Rússia pelo Centro Gamaleva. Batizada de Sputnik V, a vacina tem eficácia de 91,6%, a maior entre suas concorrentes, segundo estudo publicado na revista científica The Lancet. As sete cidades precisam se organizar para garantir que, assim que a fórmula for aprovada pela Anvisa, passem a receber as doses.

Quanto mais gente for vacinada, mais rapidamente o Grande ABC atingirá a chamada imunidade coletiva, ou de rebanho, impondo, assim, barreira eficaz à proliferação do coronavírus. Quando a maior parcela de sua população estiver imune à Covid-19, que segue matando assustadoramente – a região, conforme reportagem publicada hoje neste Diário, enfrenta uma das semanas mais letais desde o início da pandemia –, poder-se-á pensar na retomada da rotina. Enquanto isso, é preciso obedecer às regras sanitárias e torcer para que mais vacinas cheguem à região. Sem preconceito de origem, desde que funcionem.