Santo André apresenta elencos para a temporada

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/02/2021 | 00:01



O Santo André Futsal apresentou ontem à noite, no Centro de Formação de Professores da cidade, as equipes profissional e sub-20 que representarão a agremiação nesta temporada. E os grandes destaques foram os recém-chegados Serginho Paulista (depois de sete anos no Exterior), Lucaneta e Henry Japa (influencers que brilham na internet mostrando suas habilidades com a bola), bastante acionados tanto pela imprensa quanto para tirar fotos com fãs presentes ao evento. Aliás, entre os convidados, o rapper são-bernardense Afro-X, que inclusive foi homenageado e ganhou uma camisa do Ramalhão.

O principal desafio do time será a primeira participação na Liga Nacional, por meio da parceria com a Intelli. Bastante emocionado, o presidente Rodolfo Guedes aproveitou para dar um recado aos jogadores. “Aqui é um sonho que se tornou realidade, com pessoas lutando ao máximo para que tudo dê certo. Não façam de qualquer jeito. Existe cidade apaixonada que depende de vocês. É por isso que estou aqui, porque sei que pessoas dependem da minha vitória.”

De acordo com o técnico Ivan Gomes, a responsabilidade de todos ali presentes ontem é enorme. “Esperamos representar da melhor maneira possível Santo André e a Intelli. Estamos muito motivados para começar, para competir, e esperamos ter um ano diferente em relação ao ano passado”, afirmou.