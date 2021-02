São Caetano tem maior cobertura vacinal contra Covid

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/02/2021 | 00:01



Com 18 dias desde o início da vacinação contra a Covid-19 no Grande ABC, São Caetano é a cidade que apresenta a maior cobertura vacinal entre os sete municípios da região. A cidade foi também uma das duas únicas a informar o número de residentes imunizados, uma vez que diversos profissionais de saúde que trabalham em um município, mas moram em outro, estão sendo vacinados na cidade onde exercem suas profissões. Até quinta-feira, haviam sido aplicadas 8.480 doses em São Caetano, das quais 6.360 em residentes, o que equivale a 3,9% da sua população – veja os números regionais na arte ao lado.



Considerando as doses totais, a cobertura seria de 5,2%, mas conforme explicado anteriormente, esse número abrange pessoas que não moram na cidade. Em Rio Grande da Serra foram imunizados até quinta-feira 350 moradores, 0,7% da população. No Estado de São Paulo, segundo dados do governo federal, foram imunizadas 660.449 pessoas, 1,5% da população.



Secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone explicou que a campanha de vacinação na cidade tem sido feita com atendimentos agendados, o que se mostrou bastante eficiente do ponto de vista da organização da pasta. “Fizemos de maneira tranquila, sem pressa e para as pessoas com 90 anos ou mais, além de agendar, vamos fazer o atendimento no modelo drive-thru, para que as pessoas nem precisem descer dos carros”, completou.



A expectativa da administração são-caetanense é vacinar todos os moradores com mais de 18 anos. Caso não sejam incluídos no PNI (Plano Nacional de Imunização) todas as faixas etárias acima desta idade, a cidade pretende comprar as doses para garantir a imunização. “A questão política sobre a vacina tem se alterado e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) está sendo pressionada a aprovar mais vacinas, então, tudo indica que haverá a expansão na cobertura do plano, ou se não, a oferta de doses para que a gente possa adquirir”, completou.



Infectologista e docente do curso de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Renato Grinbaum explicou que as diferenças entre coberturas podem gerar resultados diferenciados na política de contenção da pandemia. “Se uma cidade não faz seu dever de casa, e uma outra faz, a circulação entre pessoas, que é normal e inevitável, faz com que o município que se preparou receba pessoas com o vírus e tenha a sua incidência de doença aumentada”, pontuou.



O clínico geral Roberto Debski ressaltou que a campanha de vacinação ainda está apenas no início e que é natural que haja essa divergência entre as cidades. “Neste começo, essa diferença não tem muito impacto, porque é importante lembrar que as pessoas precisam continuar os cuidados preventivos, o distanciamento, a higiene das mãos e o uso de máscara”, afirmou. “É preocupando se uma cidade avançar para 60%, 70% de cobertura, e as outras ficarem para trás”, completou. O médico destacou a importância de que as pessoas cumpram o prazo recomendado entre as duas doses, para garantir a eficácia da imunização.



MAIORES DE 90 ANOS

Santo André começa hoje, das 8h às 17h, a imunização de moradores com mais de 90 anos. O modelo escolhido pela cidade é o drive-thru, para que os idosos não precisem descer do carro. Serão três pontos de vacinação: o estacionamento do Paço, a Craisa e o Estádio Bruno Daniel. As vacinas serão aplicadas por meio de agendamento – confira na arte acima o endereço para garantir a imunização.



São Bernardo iniciou a campanha para essa faixa etária na quinta-feira. As demais cidades iniciam a imunização deste público na segunda-feira.