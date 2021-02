Em Ribeirão, governistas vão controlar comissões

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



06/02/2021 | 00:23



O governo do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), emplacou nova vitória na Câmara e garantiu o controle das duas principais comissões internas da casa, a de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento.



Na sessão de quinta-feira, a primeira plenária ordinária pós-recesso, a base governista elegeu os vereadores Anderson Benevides (Avante) e Professor Paulo Cesar (PL) para as presidências das duas comissões, respectivamente.



É a segunda vitória de Volpi no Legislativo. No dia 1º de janeiro, o prefeito emplacou o filho, o vereador Guto Volpi (PL), como presidente da casa após composição com diversos partidos que estavam em campo oposto na eleição e com parlamentares ligados ao ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (PTB). Sobrinho do ex-prefeito Saulo Benevides (Avante), adversário de Volpi, Anderson Benevide se elegeu no arco de alianças do então prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), mas pouco depois da eleição aderiu ao grupo governista. O parlamentar, inclusive, foi indicado como líder do governo de Volpi no Legislativo de Ribeirão.



A eleilção para as comissões, porém, não foi consensual. A parlamentar Amanda Nabeshima (PTB) se queixou da falta de representatividade feminina nas duas principais comissões. As únicas mulheres da casa são a petebista e Márcia Maria Gomes da Cruz (PT), da bancada Coletiva de Mulheres. “Em Ribeirão Pires as duas únicas mulheres eleitas para a vereança foram excluídas das comissões da Câmara. Em 2020, 46% das candidaturas para vereança eram de mulheres, no entanto, apenas 16% foram eleitas. Aproximadamente 52% da população brasileira são de mulheres, ou seja, não há representatividade. Quando conseguimos avançar e adentrar nos lugares que nos são de direito, nos deparamos com homens que não suportam perder sua posição de poder. Vergonha da província de Ribeirão Pires”, criticou a parlamentar, nas redes sociais. Amanda foi indicada para integrar a comissão de Meio Ambiente e Márcia, a de Direitos Humanos. Esses dois grupos, porém, possuem menos influência sobre a tramitação dos projetos na casa e também serão presididos por homens: Valdir, o Gordo (Podemos) e Sandro Campos (PSB).