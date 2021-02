Vereadores defendem Cicote na FUABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/02/2021 | 00:18



Vereadores do Grande ABC saíram em defesa do parlamentar Almir Cicote (Avante), de Santo André, cuja indicação foi contestada pelo conselho de curadores da FUABC (Fundação do ABC) para dirigir a Central de Convênios.



Colega de Câmara de Cicote, o vereador andreense professor Jobert Minhoca (PSDB), líder do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) no Legislativo, confeccionou moção de apoio à ida de Cicote para o braço da FUABC e tem colhido assinaturas de parlamentares andreenses e de outras cidades.



“O vereador Almir é digno da nomeação, tendo histórico de capacidade administrativa. Foi presidente da Câmara, superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). É altamente qualificado, conhece Santo André de ponta a ponta, anda bem na região. É um vereador que tem capacidade técnica e política. Vejo que vereadores têm condições de ocupar espaços. O Almir está na vida pública desde os 16 anos e é filho do saudoso José Cicote. É capacitado”, discorreu o tucano.



Indicado por Paulo Serra para comandar a Central de Convênios, Cicote viu o conselho de curadores adiar o crivo à sua nomeação, sob alegação de consulta prévia do Ministério Público. Quinze conselheiros votaram para que a promotora de fundações emita parecer acerca da indicação. Quatro, todos de Santo André, votaram pela aprovação da admissão.



Minhoca tem percorrido gabinete de vereadores da região em busca de robustecer sua moção de apoio à indicação de Almir Cicote.



Em São Caetano, município de origem da atual presidente da FUABC, Adriana Berringer Stephan, o presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), disse ter visto com “surpresa” o embargo temporário a Cicote. “Fui pego de surpresa até porque entendo e compreendo a extrema importância que a Fundação do ABC tem para a gestão da saúde pública do Grande ABC. Historicamente sempre houve harmonia na gestão política das três cidades mantenedoras da Fundação.”



“Eu fiquei surpreso quando vi que a indicação do prefeito Paulo Serra para que o vereador Almir Cicote assumisse a Central de Convênios foi suspensa. É direito do prefeito fazer a indicação por ser um mantenedor da Fundação. O vereador Almir Cicote é quadro altamente qualificado, de competência técnica e com sensibilidade política que um gestor de uma instituição pública precisa ter”, adicionou o tucano.



Pio também elogiou o fato de Paulo Serra ter nomeado, na visão dele, figuras que alinham capacidade política com técnica para funções de destaque na Prefeitura de Santo André. “O prefeito Paulo Serra vem dando corpo técnico na sua administração, com a professora Cleide Bochixio na (Secretaria de) Educação, com o (José) Police Neto (ex-vereador da Capital e superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos), agora com o Cicote. São quadros técnicos com respeito à política. Não conheço trâmite interno da FUABC, se (postergar o debate sobre o ingresso de Cicote é) deliberação da doutora Adriana ou do conselho (de curadores). Mas a FUABC perde oportunidade de conciliar quadro técnico e político na Central de Convênios.”



A FUABC é mantida pelas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, que revezam os cargos de direção da instituição. Atualmente, a presidência está com São Caetano (Adriana). A vice-presidência está com São Bernardo (Luiz Mario Pereira de Souza Gomes) e a secretaria-geral, com Santo André (Edgard Brandão).