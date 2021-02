Obituário - 6 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

06/02/2021



Dona Cotinha

(1927 – 2021)

Quinze anos atrás, apesar de muito triste com a morte do marido, Sr. Antônio, Maria do Carmo Lemes, a Dona Cotinha, decidiu seguir à frente do Grupo Folclórico Congada, do Parque São Bernardo, sempre ao lado do primogênito, Mestre Ditinho.

Durante 21 anos, Dona Cotinha organizou os almoços natalinos para centenas de pessoas moradoras vizinhas, que mereceram maravilhosas reportagens no Diário.

“Mulher de figura imponente, mas com olhar doce e fala idem, merece todo o reconhecimento pela sua trajetória em prol do bem comum”, comenta Neusa Borges, agitadora cultural da cidade.

“Não tive a prerrogativa de conhecê-la - pessoalmente - mas graças a intercessão da Neusa Borges, meus netos eram benzidos por ela, à distância”, relata o professor João Paulo de Oliveira.

Dona Cotinha partiu ontem (sexta-feira, dia 5), aos 93 anos. Foi sepultada no Jardim da Colina, ao lado de sua casa.

Santo André

Angele Kulnys Bissaco, 91. Natural da Lituânia. Residia no Centro de Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Manoel Teixeira de Araujo, 91. Natural de Limoeiro de Anadia (Alagoas). Residia em Utinga, Santo André. Dia 3. Memorial Planalto.

Wandercy Pimenta, 81. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlio Zambelli, 76. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Claudio Ireno Santiago, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourival Sanches, 71. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresa Aparecida dos Santos Silva, 67. Natural de São Joaquim da Barra (São Paulo). Residia nos Altos de Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ismael Alves de Souza, 66. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Servidor público. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorival Aparecido Rodrigues, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina.

Eliene Carvalho de Brito, 55. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Cabeleireira. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Fabiani Baeza, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Carla Roberta Diniz Perozzi, 39. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Auxiliar administrativa. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Michele Maria Alencar, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 3, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Jardim Santo André.

Joyce Cardoso Amâncio Silva, 31. Natural de Mauá. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Julia Arakaki, 91. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Irene Freitas Croce, 84. Natural de Araras (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Eleonora Felisberto Tunes, 82. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Genaro Rodrigues Espino, 78. Natural do Peru. Residia em Rudge Ramos. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.

Jeremias Lourenço da Silva, 77. Natural de Juiz de Fora (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 31. Vale dos Pinheirais.

Admir Masson, 69. Natural de Pedregulho (São Paulo). Residia em São Paulo. Capital. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.

Wilson Zulani, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Rudge Ramos. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Therezinha Rigotti Voros, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Roberto Fernandes, 83. Natural de Portugal. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Maria Aparecida David, 81. Natural de Pardinho (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rosália da Cruz Santana, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Nazaré de Souza Dias, 68. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 31, em São Bernardo. Vale da Paz.



M A U Á

Maria Brígida de Oliveira Rocha, 92. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Luiza da Silva Nascimento, 87. Natural de Tabuleiro do Norte (Ceará). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

João Batista de Abreu, 86. Natural de Uberlândia (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Aurelino Sérgio dos Santos, 82. Natural de Pedra Azul (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Jorge Maria Pereira, 80. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Salvador, 73. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro São João, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Carlos Marinho Rosa, 69. Natural de Tupi (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Maximiliano Rodrigues Bandeira, 62. Natural de Salvador (Bahia). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Bassan Gonçalves da Silva, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Socorro Rodrigues de Souza, 59. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Marise Cardoso Velarini, 56. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Vitor Vitorino, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Sérgio dos Santos, 51. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Sidnei de Oliveira Botelho, 41. Natural de Rancho Alegre (Paraná). Residia no Jardim Santana, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Junior da Luz Carmo Morais, 34. Natural de Mauá. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Cleverson da Silva Moura, 32. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Eduardo Sobral dos Reis, 31. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Mike Willians de Aquino Castro, 25. Natural de Mauá. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Mateus dos Anjos, 20. Natural de Penedo (Alagoas). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.