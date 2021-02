Bayern de Munique derrota Hertha Berlin e viaja para disputar o Mundial no Catar

05/02/2021 | 18:32



O Bayern de Munique estreia, nesta segunda-feira, no Mundial de Clubes, quando vai enfrentar, na semifinal, o Al Ahly, do Egito. Antes, nesta sexta-feira, o atual campeão europeu derrotou o Hertha Berlim, por 1 a 0, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, a equipe da Bavária alcançou os 48 pontos, dez a mais que o RB Leipzig, o vice-líder. O Bayern busca a nona conquista nacional consecutiva.

Sem Goretza, poupado, e Boateng e Davies no banco de reservas, o Bayern imprimiu um ritmo visivelmente controlado apesar de cinco atacantes em campo: Müller, Sané, Coman, Gnabry e Lewandowski.

Debaixo de muita neve, o Bayern teve a chance de abrir o placar logo aos 12 minutos, quando a arbitragem marcou pênalti em Sané. Lewandowski bateu forte no canto direito, mas o goleiro Jarstein fez bela defesa.

Mas a sorte estava do lado do Bayern, que conseguiu o seu gol, aos 21 minutos, quando Coman arriscou um chute cruzado, a bola resvalou na zaga e encobriu o goleiro: 1 a 0.

Com a vantagem, o Bayern administrou o resultado e se poupou para a viagem até Doha, no Catar, para a disputa do Mundial.