Empresário é libertado em Diadema após 16 dias sequestrado

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 17:14



Nesta sexta-feira (5), equipes do DAS (Divisão Antissequestro) e Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) esclareceram sequestro que já estava ativo há 16 dias. Um empresário paquistanês de 37 anos – que não teve o nome divulgado – foi libertado de cativeiro na Avenida Alda, em Diadema. Um homem de 35 anos e uma mulher de 19 anos foram presos.

De acordo com policiais responsáveis pelo caso, a vítima viveu mais de duas semanas de muita tortura, com ameças diárias, inclusive com disparo próximo à cabeça, marteladas nas mãos, pancadas com pedaço de madeira, socos e chutes.

No dia 20 de janeiro, o empresário do ramo de tecidos foi tirado de dentro de casa por três sequestradores que fingiam ser policiais, em Francisco Morato, por volta das 7h. Cinco dias depois, os criminosos pediram resgate de 46 mil dólares para um tio da vítima. Um dos sequestradores foi encontrado pelos policiais em um bar, onde o empresário frequentava, no Jardim Guacuri, Zona Sul da Capital.

A vítima foi liberada e o casal preso por extorsão mediante sequestro, além de porte ilegal de arma. As investigações prosseguem em busca de outros envolvidos, pelo menos mais três.